В Степногорске женщину поместили в медучреждение после нападения на продавца

Polisia.kz Вчера 2026, 23:34
Фото: Polisia.kz

В Степногорске покупательница напала на продавца одного из магазинов. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

По данным местных пабликов, происшествие произошло предположительно в торговом доме «Казахстан». Сообщается, что у женщины при себе был нож.

В департаменте полиции подтвердили факт инцидента.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая установлена и помещена в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Другие обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

 
 
 
 
 
