В Степногорске женщину поместили в медучреждение после нападения на продавца
Вчера 2026, 23:34
169Фото: Polisia.kz
В Степногорске покупательница напала на продавца одного из магазинов. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.
По данным местных пабликов, происшествие произошло предположительно в торговом доме «Казахстан». Сообщается, что у женщины при себе был нож.
В департаменте полиции подтвердили факт инцидента.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая установлена и помещена в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.
Другие обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
