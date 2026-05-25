В Степногорске женщину поместили в медучреждение после нападения на продавца

В Степногорске покупательница напала на продавца одного из магазинов. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

По данным местных пабликов, происшествие произошло предположительно в торговом доме «Казахстан». Сообщается, что у женщины при себе был нож.

В департаменте полиции подтвердили факт инцидента.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая установлена и помещена в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Другие обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.