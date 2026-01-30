Жители Степногорска переплачивали за тепло. Им незаконно начислялась плата за потреблённую тепловую энергию не по счетчику, а по нормативам, передает BAQ.KZ.

Нарушения выявила прокуратура города.

– Установлено, что в 41 многоквартирном жилом доме плата за тепловую энергию начислялась не по фактическим показаниям приборов учёта, а на основании установленных нормативов, что повлекло необоснованное увеличение платежей для потребителей.

Указанные факты свидетельствуют о нарушении теплоснабжающей организацией требований Закона Республики Казахстан "О теплоэнергетике", а также о ненадлежащем осуществлении местным исполнительным органом государственного контроля за подготовкой к отопительному сезону, – сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

По акту прокурорского надзора более 8 тысячам жителей города произведён перерасчёт платы за тепловую энергию на общую сумму 8,1 млн тенге.