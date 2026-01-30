В Степногорске жители переплачивали за тепло – им сделали перерасчет на 8,1 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жители Степногорска переплачивали за тепло. Им незаконно начислялась плата за потреблённую тепловую энергию не по счетчику, а по нормативам, передает BAQ.KZ.
Нарушения выявила прокуратура города.
– Установлено, что в 41 многоквартирном жилом доме плата за тепловую энергию начислялась не по фактическим показаниям приборов учёта, а на основании установленных нормативов, что повлекло необоснованное увеличение платежей для потребителей.
Указанные факты свидетельствуют о нарушении теплоснабжающей организацией требований Закона Республики Казахстан "О теплоэнергетике", а также о ненадлежащем осуществлении местным исполнительным органом государственного контроля за подготовкой к отопительному сезону, – сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
По акту прокурорского надзора более 8 тысячам жителей города произведён перерасчёт платы за тепловую энергию на общую сумму 8,1 млн тенге.
– За допущенные нарушения аким города привлечён к дисциплинарной ответственности. Принятие дальнейших мер по обеспечению законности и защите прав граждан находится на контроле прокуратуры города Степногорска, – подчеркнули в надзорном органе.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила