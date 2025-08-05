Вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрия Муна на брифинге в правительстве спросили, не планирует ли ведомство повторить "рейд" в стиле Багдата Мусина – когда бывший министр тайно пришёл в спецЦОН, чтобы лично проверить, как там сдают на права, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"На самом деле различные меры уже министерством предпринимаются. Помимо того, что проверки проводятся тайными агентами, это уже не министр, а соответствующие сотрудники, у нас есть другие методы. С помощью камер наблюдают за людьми, сдающими на права, как они сдают. С другой стороны, внутри баз смотрится, когда человек начал тестирование, когда закончил. Соответствующие меры коллеги сейчас разрабатывают, тестируют. Мы в ближайшее время планируем усилить контроль дополнительно. По результатам данной проверки будут выявлены махинации, для того, чтобы проработать меры, чтобы таких аналогичных случаев именно по таким шагам не происходило", – сообщил Мун.

Он не уточнил, какие именно "махинации" вскрылись или вскроются, но дал понять, что над решением проблемы сейчас работают.