В Стокгольме автобус врезался в остановку: несколько человек погибли
В Стокгольме двуслойный автобус компании Transdev врезался в очередь на автобусной остановке в районе Эстермальм, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. По данным полиции, в результате инцидента есть как пострадавшие, так и погибшие, однако точное количество, пол и возраст жертв пока не сообщается. Агентство Reuters со ссылкой на спасательную службу города сообщает о шести пострадавших.
Полиция рассматривает происшествие как непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Водитель автобуса был задержан. Как уточнила официальный представитель полиции Надя Нортон, причина аварии пока неизвестна. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил соболезнования пострадавшим и их семьям.
В момент аварии автобус не выполнял рейс, в салоне находился только водитель. Свидетели сообщают, что автобус врезался в столб у остановки, после чего несколько человек вбежали в соседний магазин. В окрестностях открылся кризисный центр при детском саду, где пострадавшие и очевидцы могут получить помощь. На опубликованных СМИ кадрах видно, как спасатели оказывают помощь людям, оказавшимся под двухэтажным автобусом.
