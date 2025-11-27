В одном из городских автобусов Астаны произошёл инцидент: между двумя знакомыми вспыхнул конфликт, во время которого 18-летний молодой человек распылил газовый баллончик в сторону друга, выходившего из салона, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Из-за газа пассажиры начали кашлять и испытывать затруднённое дыхание, после чего водитель остановил транспорт, проветрил салон и вызвал полицию. Медпомощь никому не потребовалась.

Личность нарушителя оперативно установили. Суд привлёк его к ответственности по статье "Мелкое хулиганство" и назначил 5 суток ареста. Столичная полиция напоминает, что использование газовых и иных спецсредств в общественных местах без крайней необходимости представляет угрозу здоровью людей.