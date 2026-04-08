В Астане прокуратура раскрыла схему хищения бюджетных средств в городской поликлинике, передает BAQ.kz.

По данным надзорного органа, к незаконным действиям причастен бывший руководящий состав медицинского учреждения.

Установлено, что на протяжении длительного времени бюджетные средства, предназначенные для лечения граждан, выводились через счета родственников и аффилированных лиц. Финансовые операции маскировались под легальные.

Часть похищенных денег была направлена на покупку дорогостоящей бытовой техники, а также на оплату туристических поездок, в том числе в Италию.

Общий ущерб государству составил более 675 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса - хищение в особо крупном размере.

В настоящее время следственные действия проводят специальные прокуроры столицы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.