В столичных школах ввели новое меню с бешбармаком
Главное отличие меню — польза и разнообразие.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 1 апреля в школах Астаны начали кормить детей по обновленному меню, передает BAQ.kz.
Новое меню создано по современным стандартам. При его подготовке учитывали возрастные потребности детей, рекомендации специалистов по питанию и советы экспертов Казахской академии питания.
Главное отличие меню — польза и разнообразие. В рационе больше мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, свежих овощей и фруктов.
А вот продукты, которые могут навредить здоровью, убрали: колбасы, фастфуд, соки с сахаром, спреды и еду с консервантами. Теперь школьники получают горячие блюда из натуральных ингредиентов и цельнозерновые крупы.
Еще одна интересная новинка — национальный компонент. Раз в неделю школьникам будут подавать казахское блюдо — бешбармак, чтобы дети лучше знакомились с традиционной кухней.
Следить за соблюдением нового меню будут администрации школ, Управление образования Астаны и специальные комиссии с участием родителей.
