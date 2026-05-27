В столице эвакуировались жильцы горящего дома
Загорелись домашние вещи.
Вчера 2026, 23:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 23:37Вчера 2026, 23:37
172Фото: МЧС РК
В Астана на проспекте Шакарима Кудайбердыулы произошёл пожар в квартире на первом этаже 10-этажного жилого дома.
По данным МЧС, огонь распространился на площадь около 30 квадратных метров. Спасатели быстро ликвидировали возгорание.
Жильцы дома успели самостоятельно выйти из здания до приезда пожарных.
Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?
- Астанчанка залезла на памятник в "Аллее писателей"
- 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Павлодара
- Казахстан и Россия могут вывести экономические отношения на новый уровень
- В Костанайской области полыхает четырёхэтажная школа