В столице Филиппин прошла крупнейшая за последние годы акция протеста: более полумиллиона человек потребовали наказать всех причастных к хищениям свыше 500 млрд песо (около 7,3 млрд евро), выделенных на проекты по защите от наводнений, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Демонстрацию организовало движение Iglesia ni Cristo, заявившее, что масштабы коррупции ставят под угрозу безопасность миллионов жителей.

Расследование охватывает десятки подрядчиков, чиновников и законодателей, включая представителей окружения президента Фердинанда Маркоса-младшего. Их обвиняют в фиктивных контрактах, некачественных работах и присвоении бюджетных средств, выделенных на жизненно важные противопаводковые проекты.

Протесты усилило то, что Филиппины регулярно страдают от экстремальной погоды и тайфунов — ежегодно страну накрывают около 20 тропических циклонов. На фоне недавнего сильного тайфуна демонстранты потребовали полной прозрачности расследования и реального наказания виновных.