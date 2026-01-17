В столице горит балкон многоэтажного дома: эвакуированы жители
Тушение пожара продолжается.
Сегодня, 09:02
81Фото: МЧС РК
В Алматинском районе столицы сотрудники МЧС ликвидируют возгорание балкона в жилом доме по проспекту Бауыржана Момышулы, передаёт BAQ.KZ.
По данным спасателей, пожар произошёл на 10-м этаже 14-этажного дома. К моменту прибытия первых пожарных расчётов балкон был охвачен открытым пламенем.
На месте работают подразделения МЧС по повышенному рангу вызова. Звенья газодымозащитной службы проводят разведку и тушение очага возгорания.
В ходе спасательных работ с верхних этажей эвакуированы восемь человек, из соседней квартиры спасены двое детей. Информация о пострадавших на номер 112 не поступала.
