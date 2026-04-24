В столице горит пятиэтажное здание

Задействованы подразделения службы газодымозащиты.

Сегодня 2026, 08:21
МЧС РК Сегодня 2026, 08:21
Фото: МЧС РК

В Астане, в районе Сарайшык, на улице Бөлекпаева произошло возгорание в пятиэтажном здании, передает BAQ.KZ.

На место происшествия спасатели были направлены по повышенному рангу вызова и оперативно приступили к работе. По прибытии первых подразделений установлено, что здание охвачено густым дымом.

В настоящее время силы МЧС проводят разведку, задействованы подразделения службы газодымозащиты.

Информация о пострадавших на номер 112 не поступала.

