В столице горит пятиэтажное здание

В Астане, в районе Сарайшык, на улице Бөлекпаева произошло возгорание в пятиэтажном здании, передает BAQ.KZ.

На место происшествия спасатели были направлены по повышенному рангу вызова и оперативно приступили к работе. По прибытии первых подразделений установлено, что здание охвачено густым дымом.

В настоящее время силы МЧС проводят разведку, задействованы подразделения службы газодымозащиты.

Информация о пострадавших на номер 112 не поступала.