В столице горит пятиэтажное здание
Задействованы подразделения службы газодымозащиты.
Сегодня 2026, 08:21
Фото: МЧС РК
В Астане, в районе Сарайшык, на улице Бөлекпаева произошло возгорание в пятиэтажном здании, передает BAQ.KZ.
На место происшествия спасатели были направлены по повышенному рангу вызова и оперативно приступили к работе. По прибытии первых подразделений установлено, что здание охвачено густым дымом.
В настоящее время силы МЧС проводят разведку, задействованы подразделения службы газодымозащиты.
Информация о пострадавших на номер 112 не поступала.
