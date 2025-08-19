В столице стартовал пилотный проект по тестированию сверхскоростного проводного интернета 10G (до 10 гигабит в секунду), передает BAQ.KZ.

Презентация прошла с участием заместителя акима города Евгения Глотова, представителей госорганов и технологических партнёров. Проект реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Huawei Technologies Kazakhstan и АО "Astana Innovations", при поддержке акимата. Технологическим партнёром выступил Beeline, а инфраструктурную площадку предоставил ForteBank.

Гостям представили технологию 10G PON, оптические терминалы нового поколения, современный OLT и роутеры стандарта Wi-Fi 7. В демонстрационной зоне участники лично протестировали интернет. Замеры показали скорость загрузки и отправки данных до 9,49 Гбит/с — этого достаточно для 8K-видео, облачного гейминга и других ресурсоёмких сервисов.

"Запуск 10G в Астане – стратегический шаг к формированию цифровой инфраструктуры нового поколения. Уверен, этот проект станет отправной точкой для внедрения современных сервисов, способных вывести городскую инфраструктуру на новый уровень", – отметил председатель правления АО "Astana Innovations" Ғизат Әмірғали.

Гендиректор Huawei Technologies Kazakhstan Сун Ясюй подчеркнул, что впервые в стране технологию 10G PON представили в открытом формате, доступном каждому. По его словам, она откроет новые горизонты для бизнеса, образования, медицины и цифровизации городской среды.

CEO Enterprise CO Beeline Рауан Кабдрахимов добавил, что оператор стремится сделать технологию доступной для пользователей как можно скорее.

Пилотный проект открыт для горожан до 19 сентября 2025 года. Протестировать интернет 10G можно в коворкинге Forte (ул. Достык, 8/1) в будние дни с 9:00 до 18:00.