В столице ко Дню труда запустили необычный челлендж

В Астане ко Дню труда запустили тематический челлендж, призванный привлечь внимание к значимости труда и уважению к людям разных профессий. К инициативе присоединились представители различных сфер, в том числе деятели культуры. Участники публикуют видео, в которых рассказывают о своей работе, профессиональном опыте и значении трудолюбия и ответственности.

День труда в Казахстане отмечается в последнее воскресенье сентября. В честь этой даты в Астане также проходят культурные и общественные мероприятия.