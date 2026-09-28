В столице ко Дню труда запустили необычный челлендж
28 Сентября 2026, 08:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
28 Сентября 2026, 08:1628 Сентября 2026, 08:16
105Фото: акимат Астаны
В Астане ко Дню труда запустили тематический челлендж, призванный привлечь внимание к значимости труда и уважению к людям разных профессий. К инициативе присоединились представители различных сфер, в том числе деятели культуры. Участники публикуют видео, в которых рассказывают о своей работе, профессиональном опыте и значении трудолюбия и ответственности.
День труда в Казахстане отмечается в последнее воскресенье сентября. В честь этой даты в Астане также проходят культурные и общественные мероприятия.
Самое читаемое
- Данияра Елеусинова снова арестовали: что произошло в аэропорту Алматы
- Казахстанские шахматистки приблизились к медалям Олимпиады
- Даурен Косанов освобожден от должности Министра обороны
- Пять суток за мат в TikTok: в Алматы арестовали двух девушек
- Билл Гейтс: ИИ может привести к гибели миллиарда человек