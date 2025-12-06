В столице ночью горел банный комплекс
Пожарные предотвратили распространение огня.
Сегодня, 09:02
44Фото: Pixabay.com
Сегодня ночью в столице на улице Манаса произошло возгорание на территории одного из банных комплексов. Огонь охватил отдельно стоящую баню и быстро распространялся, передаёт BAQ.KZ.
К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено пламенем, создавая угрозу соседним зданиям. Спасатели оперативно развернули силы и приступили к тушению. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив перехода огня на другие постройки.
Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
