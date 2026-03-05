В Астане сотрудники полиции выявили подпольный цех по переработке и хранению мясной продукции без разрешительных документов, передает BAQ.KZ.

Нарушение было обнаружено в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад", направленного на пресечение незаконного оборота мясной продукции.

"В столице продолжается системная работа по пресечению фактов реализации мясной продукции неустановленного происхождения и качества", - сообщили в полиции.

Во время рейдов правоохранители проверяют законность происхождения мяса, поступающего в торговые точки, а также его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям.

По данным полиции, подпольные цеха работали в антисанитарных условиях.

"В ходе проведенных мероприятий выявлены подпольные цеха, где в антисанитарных условиях осуществлялся забой скота, а мясная продукция без соответствующих сопроводительных документов поставлялась на реализацию", - отметили в ведомстве.

Из незаконного оборота изъято около 3 тысяч тонн мясной продукции. Мясо было утилизировано совместно со специалистами ГКП на ПХВ "Астана-Ветсервис".

Еще один подпольный цех обнаружили на территории частного домовладения. Там незаконно осуществлялись переработка, хранение и продажа мясной продукции.

На месте нашли оборудование для переработки мяса, а также 60 голов крупного и мелкого рогатого скота без ветеринарных документов, туши и другие мясные отходы.

"По указанным фактам проводятся проверочные мероприятия, причастные лица будут привлечены к ответственности", - сообщили в полиции.

Правоохранители также напомнили жителям о необходимости проверять ветеринарные документы при покупке мясной продукции.