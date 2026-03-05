В столице обнаружили подпольный цех по переработке мяса
Столичная полиция выявила незаконный цех по переработке мяса и изъяла продукцию неизвестного происхождения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане сотрудники полиции выявили подпольный цех по переработке и хранению мясной продукции без разрешительных документов, передает BAQ.KZ.
Нарушение было обнаружено в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад", направленного на пресечение незаконного оборота мясной продукции.
"В столице продолжается системная работа по пресечению фактов реализации мясной продукции неустановленного происхождения и качества", - сообщили в полиции.
Во время рейдов правоохранители проверяют законность происхождения мяса, поступающего в торговые точки, а также его соответствие ветеринарно-санитарным требованиям.
По данным полиции, подпольные цеха работали в антисанитарных условиях.
"В ходе проведенных мероприятий выявлены подпольные цеха, где в антисанитарных условиях осуществлялся забой скота, а мясная продукция без соответствующих сопроводительных документов поставлялась на реализацию", - отметили в ведомстве.
Из незаконного оборота изъято около 3 тысяч тонн мясной продукции. Мясо было утилизировано совместно со специалистами ГКП на ПХВ "Астана-Ветсервис".
Еще один подпольный цех обнаружили на территории частного домовладения. Там незаконно осуществлялись переработка, хранение и продажа мясной продукции.
На месте нашли оборудование для переработки мяса, а также 60 голов крупного и мелкого рогатого скота без ветеринарных документов, туши и другие мясные отходы.
"По указанным фактам проводятся проверочные мероприятия, причастные лица будут привлечены к ответственности", - сообщили в полиции.
Правоохранители также напомнили жителям о необходимости проверять ветеринарные документы при покупке мясной продукции.
Самое читаемое
- Возле Астаны построят крупный завод по производству растительного масла
- «Они видели окровавленное тело отца» — адвокат рассказал новые детали убийства в Талгаре
- Иран разрешил проход через Ормузский пролив двум судам дружественных стран
- Казахстанка описала обстановку в Дохе после закрытия воздушного пространства
- Отец семерых детей убит в Талгаре: задержаны жена и тёща