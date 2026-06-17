В столичном теннисном центре "Даулет" состоялось открытие чемпионата Казахстана по теннису на колясках. Турнир собрал около 40 спортсменов из Астаны, Алматы, а также Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской и Мангистауской областей.

На церемонии открытия участников приветствовали директор Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Болатбек Дукетаев и вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

По словам Болатбека Дукетаева, теннис на колясках сегодня является одним из самых активно развивающихся паралимпийских видов спорта в стране.

"С каждым годом растет число спортсменов, занимающихся этим видом спорта, а также расширяется география участников. Казахстанские теннисисты достойно представляют страну на международной арене и демонстрируют высокие результаты", – отметил он.

Соревнования проходят среди мужчин, женщин и в смешанном разряде (микст) в классах Open и Quad.

Астану на чемпионате представляют Динмухамед Алиякпаров, Кайнар Нурлыбек, София Степанова и Алибек Аменов.

Турнир продлится до 20 июня. По его итогам будут определены сильнейшие спортсмены, которые войдут в состав национальной сборной Казахстана.