Ко Дню столицы объявлен конкурс среди представителей СМИ на тему "Таза Қазақстан – Таза Астана", передает официальный сайт городского акимата.

ТОО "Астана Тазалық" объявило конкурс среди представителей СМИ и блогеров с общим призовым фондом 4 млн тенге.

Конкурс "Таза Қазақстан – Таза Астана" проводится в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" и празднования Дня столицы.

Задача - рассказать об обеспечении санитарного состояния Астаны, ее окраин и населенных пунктов, сборе и удалении мусора (ручная и механизированная уборка улиц, дорог, площадей, тротуаров, проездов и других мест общего пользования); становлении, развитии, достижениях и перспективах службы "Астана Тазалық" в рамках государственной экопрограммы "Таза Қазақстан", а также особое внимание следует уделить сотрудникам предприятия, ежедневно обеспечивающим чистоту и порядок в городе, повышению престижа рабочих профессий в рамках Года рабочих профессий.

К участию в конкурсе приглашают представителей казахстанских СМИ и блогеров.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

"Лучший телевизионный материал";

"Лучшая публикация в социальных сетях";

"Лучшая статья в печатном издании";

"Лучшая публикация в интернет-издании".

Для участия в конкурсе принимаются работы на государственном или русском языках, вышедшие в период с 15 мая по 30 июня 2025 года. Количество предлагаемых для конкурса работ не ограничено.

Оценивать работы будет независимая комиссия, в которую войдут эксперты и специалисты в области коммунальных служб города и авторитетные журналисты.

Жюри будет руководствоваться следующими критериями:

актуальность и соответствие заданной теме;

глубина раскрытия темы и достоверность представленной информации;

стиль изложения;

оригинальность авторского суждения.

Материалы для участия в конкурсе принимаются на электронную почту: astana_tazalyk@mail.ru.

Контактный телефон: + 7 700 259 2188. Работы принимаются до 18:00 часов 30 июня 2025 года. Итоги конкурса будут подведены 3-4 июля.