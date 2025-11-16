В столице пропал 5-летний ребёнок
В столичном районе Сарыарка полицейские разыскали пропавшего 5-летнего ребенка.
Сообщение об исчезновении ребёнка поступило в полицию после того, как отец обнаружил, что мальчик исчез во время прогулки во дворе, передаёт BAQ.KZ.
По данным полиции, мужчина вышел на вечернюю прогулку вместе с сыном, однако в момент короткого отвлечения заметил, что ребенка рядом нет. Сначала отец пытался найти мальчика самостоятельно, но, убедившись, что поиски затягиваются, обратился в правоохранительные органы.
На место были направлены сотрудники ювенальной полиции, участковые инспекторы, патрульные экипажи и оперативные группы. Полицейские обследовали дворовую территорию и изучили записи уличных камер видеонаблюдения.
В ходе поисков установили, что ребенок некоторое время ходил по двору, после чего зашел в один из подъездов. Мальчика нашли невредимым и передали отцу.
Полиция призывает родителей быть особенно внимательными во время прогулок с детьми.
