В столице 24 и 25 мая пройдёт городская сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. С 9:00 до 19:00 на площадке у ТРЦ "Koktal" (пр. Нургисы Тлендиева, 12а) жители и гости Астаны смогут приобрести свежую продукцию от фермеров со всего Казахстана, передает BAQ.KZ.

Посетителям предложат широкий выбор овощей, фруктов, мяса, молочной продукции, выпечки, варенья, соков и других натуральных товаров - всё по доступным ценам.

Как отмечают организаторы, такие ярмарки становятся всё популярнее благодаря качественной продукции и поддержке местных производителей. Для удобства гостей ярмарки рядом проходят автобусные маршруты №2, 32, 49, 50 и 73.

Напомним, что в столице также действует стационарная сельхозярмарка на улице Бейбарыс Султана, 23, напротив ЖК "Рио-де-Жанейро". Она работает ежедневно с 9 утра до 7 вечера.

Ранее мы сообщали, что новая ярмарка откроется в Алматы в эти выходные.