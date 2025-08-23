Полицейские задержали в Астане 31-летнего мужчину и его 22-летнюю девушку, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" сотрудники управления по противодействию наркопреступности остановили автомобиль KIA RIO. В сумке в салоне машины обнаружили 20 свёртков с порошкообразным веществом, ещё 10 свёртков нашли при личном досмотре девушки.

При обыске по месту жительства задержанных оперативники изъяли ещё 53 свёртка мефедрона. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство. Установлено, что влюблённая пара около года работала "курьерами-закладчиками" для интернет-магазина, распространявшего наркотики через мессенджер Telegram.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о подобных преступлениях по телефону 102.