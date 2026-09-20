В столице загорелась кровля недостроенного дома

В районе Алматы города Астаны на проспекте Б. Момышулы произошло возгорание кровли недостроенного трехэтажного нежилого дома.

По прибытии пожарных подразделений установлено горение кровли на площади 280 кв. метров. Спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара.

В ходе тушения приняты необходимые меры по ликвидации горения и недопущению дальнейшего распространения огня.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.