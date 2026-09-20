В столице загорелась кровля недостроенного дома
Столичные спасатели ликвидировали пожар в недостроенном здании.
20 Сентября 2026, 20:21
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20 Сентября 2026, 20:2120 Сентября 2026, 20:21
153Фото: Pixabay.com
В районе Алматы города Астаны на проспекте Б. Момышулы произошло возгорание кровли недостроенного трехэтажного нежилого дома.
По прибытии пожарных подразделений установлено горение кровли на площади 280 кв. метров. Спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара.
В ходе тушения приняты необходимые меры по ликвидации горения и недопущению дальнейшего распространения огня.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
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