В столице загорелась кровля недостроенного дома

Столичные спасатели ликвидировали пожар в недостроенном здании.

20 Сентября 2026, 20:21
АВТОР
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Pixabay.com 20 Сентября 2026, 20:21
20 Сентября 2026, 20:21
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Фото: Pixabay.com

В районе Алматы города Астаны на проспекте Б. Момышулы произошло возгорание кровли недостроенного трехэтажного нежилого дома.

По прибытии пожарных подразделений установлено горение кровли на площади 280 кв. метров. Спасатели незамедлительно приступили к тушению пожара.

В ходе тушения приняты необходимые меры по ликвидации горения и недопущению дальнейшего распространения огня.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

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