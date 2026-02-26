В городе Семей выявили нарушения при оказании стоматологических услуг: в одной из клиник использовали медицинские приборы, не прошедшие обязательную поверку, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерство торговли и интеграции РК, проверку провёл Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по области Абай совместно с органами прокуратуры. Установлено, что при диагностике и лечении пациентов применялись средства измерений без подтверждённой точности, что является нарушением законодательства о единстве измерений.

В ведомстве подчеркнули, что в медицине точность приборов напрямую влияет на безопасность пациентов: такие устройства используются при расчёте доз анестезии, контроле состояния человека и работе оборудования. Применение неповеренной техники может привести к искажённым данным и создать риск для здоровья.

По итогам проверки стоматологическая клиника привлечена к административной ответственности. На организацию наложен штраф в размере 696 325 тенге.

В министерстве добавили, что контроль в сфере стоматологических услуг усилен на фоне ранее зафиксированных неблагоприятных исходов лечения в ряде регионов страны.