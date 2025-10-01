Президент поздравил с наступающим Днем учителя, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил особую роль профессионального праздника – Дня учителя, а также подчеркнул, что педагоги пользуются особым уважением в нашей стране.

"Миржакыпу Дулатову принадлежат слова: "Учитель – это человек, приносящий самую большую пользу народу". Действительно, учитель – это очень важный человек в жизни каждого из нас. Иными словами, он дает каждому ребенку ориентиры на его жизненном пути. Педагог является источником не только знаний, но и воспитания. Уровень развития и цивилизованности любого общества определяется его отношением к учителям. Безусловно, в стране, где чтят труд учителей, вырастет образованное поколение, которое ждет светлое будущее. Все педагоги трудятся с особой самоотдачей, их вклад в процветание страны бесценен. Поэтому выражаю искреннюю благодарность всем нашим соотечественникам, работающим на ниве просвещения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, для того, чтобы стать передовой нацией, необходимо уделять приоритетное внимание развитию образования и науки.