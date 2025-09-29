В Казахстане ожидается резкая смена погодных условий: с северо-запада в страну приходит мощный циклон, который принесет дожди, местами сильные, а в северных регионах — переход осадков в снег уже 28–29 сентября, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Одновременно южную часть республики затронет южный циклон, сопровождаемый ливнями и грозами. По всей территории страны синоптики предупреждают об усилении ветра, а в ночные и утренние часы — о тумане, который может осложнить видимость на дорогах.

С конца недели, начиная с 28 сентября, Казахстан окажется под влиянием холодного антициклона, который начнёт с севера и постепенно сместится на юг, вызывая понижение температуры практически во всех регионах. На севере и северо-западе страны ожидается ночное похолодание до −1…−6 °C, а дневные температуры снизятся до +3…+10 °C. В центре и на востоке страны также станет заметно прохладнее: если в начале периода дневные температуры ещё достигают +25…+30 °C, то к концу недели они опустятся до +7…+18 °C. На юге и юго-западе сохранится относительно тёплая погода, однако и здесь не обойдётся без изменений — ночные температуры понизятся до +5…+13 °C, дневные — до +15…+28 °C.

Запад страны почувствует потепление в дневные часы — до +13…+22 °C, несмотря на ночную прохладу. На юго-востоке и в горных районах ожидается переменная температура: ночью — от 0 до +15 °C, днём — от +15 до +30 °C в зависимости от высоты местности.