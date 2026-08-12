В стране почти вдвое сократили число водных долгостроев
За три года количество затянувшихся проектов по строительству и реконструкции водохозяйственных объектов уменьшилось с 19 до 10. Оставшиеся объекты планируют завершить в ближайшие два года.
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В Республике Казахстан продолжают сокращать количество проектов-долгостроев в сфере водного хозяйства.
С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации их число уменьшилось на 47%.
От 19 долгостроев к 10
Еще в 2020-2022 годах на балансе Комитета водного хозяйства находилось 19 проектов, реализация которых значительно затянулась.
Причины были разные: незавершенные строительные работы, необходимость корректировки проектно-сметной документации, судебные споры и другие обстоятельства.
Для решения проблемы Комитет водного хозяйства утвердил специальный алгоритм завершения проектов-долгостроев по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений.
В результате за несколько лет количество таких объектов удалось сократить почти вдвое – с 19 до 10.
Какие объекты уже завершили
Работа идет не только на бумаге. В 2024 году завершена реконструкция Кызылординского гидроузла. Проект был приостановлен еще в 2020 году.
Еще один крупный объект завершили в 2025 году – строительство Эскулинского водовода в Жезказгане.
Какие проекты остаются
Оставшиеся 10 объектов планируют завершить и ввести в эксплуатацию в течение ближайших двух лет.
В их числе:
- реконструкция водозаборного сооружения на реке Сумбе в Алматинской области;
- реконструкция Преображенского гидроузла и Селетинского водохранилища в Акмолинской области;
- реконструкция гидроузла на реке Кусак в области Абай;
- реконструкция гидротехнических сооружений Кызылординского левобережного магистрального канала;
- реконструкция Кызылкумского магистрального канала и каналов К-26, К-28 и К-30 в Туркестанской области.
Что изменилось после создания министерства
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что за три года удалось изменить подход к управлению водным хозяйством.
По его словам, страна постепенно переходит от фрагментарного решения отдельных вопросов к комплексной государственной политике в сфере водной безопасности.
«Создание отдельного министерства позволило значительно ускорить модернизацию водохозяйственной инфраструктуры, усилить контроль за использованием воды, увеличить темпы внедрения водосберегающих технологий и сформировать долгосрочную систему обеспечения водной безопасности страны», – сказал Нуржигитов.
В результате из 19 ранее проблемных проектов девять уже удалось вывести из статуса долгостроев. Теперь предстоит завершить оставшиеся 10 объектов в течение двух лет и обеспечить их полноценную эксплуатацию.
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