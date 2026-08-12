В Республике Казахстан продолжают сокращать количество проектов-долгостроев в сфере водного хозяйства.

С момента создания Министерства водных ресурсов и ирригации их число уменьшилось на 47%.

От 19 долгостроев к 10

Еще в 2020-2022 годах на балансе Комитета водного хозяйства находилось 19 проектов, реализация которых значительно затянулась.

Причины были разные: незавершенные строительные работы, необходимость корректировки проектно-сметной документации, судебные споры и другие обстоятельства.

Для решения проблемы Комитет водного хозяйства утвердил специальный алгоритм завершения проектов-долгостроев по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений.

В результате за несколько лет количество таких объектов удалось сократить почти вдвое – с 19 до 10.

Какие объекты уже завершили

Работа идет не только на бумаге. В 2024 году завершена реконструкция Кызылординского гидроузла. Проект был приостановлен еще в 2020 году.

Еще один крупный объект завершили в 2025 году – строительство Эскулинского водовода в Жезказгане.

Какие проекты остаются

Оставшиеся 10 объектов планируют завершить и ввести в эксплуатацию в течение ближайших двух лет.

В их числе:

реконструкция водозаборного сооружения на реке Сумбе в Алматинской области;

реконструкция Преображенского гидроузла и Селетинского водохранилища в Акмолинской области;

реконструкция гидроузла на реке Кусак в области Абай;

реконструкция гидротехнических сооружений Кызылординского левобережного магистрального канала;

реконструкция Кызылкумского магистрального канала и каналов К-26, К-28 и К-30 в Туркестанской области.

Что изменилось после создания министерства

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что за три года удалось изменить подход к управлению водным хозяйством.

По его словам, страна постепенно переходит от фрагментарного решения отдельных вопросов к комплексной государственной политике в сфере водной безопасности.

«Создание отдельного министерства позволило значительно ускорить модернизацию водохозяйственной инфраструктуры, усилить контроль за использованием воды, увеличить темпы внедрения водосберегающих технологий и сформировать долгосрочную систему обеспечения водной безопасности страны», – сказал Нуржигитов.

В результате из 19 ранее проблемных проектов девять уже удалось вывести из статуса долгостроев. Теперь предстоит завершить оставшиеся 10 объектов в течение двух лет и обеспечить их полноценную эксплуатацию.