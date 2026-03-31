Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев сообщил, что отдельное внимание уделяется развитию беспилотных технологий, передает BAQ.kz.

В Казахстане планируется запуск экспериментального проекта беспилотных автомобилей с участием международных технологических компаний.

Срок реализации проекта – второй квартал 2026 года.

В стране уже формируется необходимая инфраструктура для внедрения технологических решений – реализуется пилотный проект по внедрению дронов-доставщиков в рамках частной инициативы, что позволит протестировать новые модели городской мобильности и логистики.