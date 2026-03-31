В стране появятся первые беспилотные автомобили уже в 2026 году - министр
Срок реализации проекта – второй квартал 2026 года
Сегодня 2026, 11:17
Сегодня 2026, 11:17Сегодня 2026, 11:17
120Фото: freepik.com
Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев сообщил, что отдельное внимание уделяется развитию беспилотных технологий, передает BAQ.kz.
В Казахстане планируется запуск экспериментального проекта беспилотных автомобилей с участием международных технологических компаний.
Срок реализации проекта – второй квартал 2026 года.
В стране уже формируется необходимая инфраструктура для внедрения технологических решений – реализуется пилотный проект по внедрению дронов-доставщиков в рамках частной инициативы, что позволит протестировать новые модели городской мобильности и логистики.
Самое читаемое
- В Алматы задержан блогер Адилетхан Молдахан
- Дело семьи Жанабыловых: блогер Justking заявил о схожести курсов с подсудимыми
- Какая погода ожидается в Казахстане 31 марта
- Новые военные городки строят в Алматы и Туркестане
- В Казахстане насчитали более 2 млн самозанятых. 168 тысяч из них – без нормального дохода