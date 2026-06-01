В стране продолжают снижаться показатели материнской и младенческой смертности

По итогам первого квартала 2026 года в Казахстане зафиксировано значительное снижение материнской смертности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 43%. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на заседании коллегии Министерства здравоохранения.

Выступая с докладом о реализации Концепции развития здравоохранения, он отметил, что особое внимание сегодня уделяется направлению "Семейное благополучие – новый стратегический ориентир", которое предусматривает комплекс мер по поддержке материнства и детства, укреплению института семьи и созданию благоприятных условий для здоровья женщин и детей.

Показатели продолжают улучшаться

По данным Министерства здравоохранения, за первые три месяца текущего года показатель материнской смертности составил 6,8 случая на 100 тысяч живорождений против 12 случаев за аналогичный период прошлого года.

Одновременно снизилась и младенческая смертность – с 5,92 до 5,56 случая на тысячу родившихся живыми.

В Минздраве связывают положительную динамику с системными изменениями в сфере охраны материнства и детства. В частности, увеличился ранний охват беременных медицинским наблюдением, который достиг 77,6%. Также вырос показатель прегравидарной подготовки – до 54,5% женщин репродуктивного возраста.

Программа "Аналар саулығы"

С августа 2025 года в Казахстане реализуется программа "Аналар саулығы", направленная на профилактику осложнений беременности и повышение осведомленности женщин о вопросах репродуктивного здоровья.

Программа предусматривает проведение 15 бесплатных базовых обследований на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Как подчеркнул Тимур Султангазиев, важным направлением работы остается совершенствование инфраструктуры родовспоможения.

Возрождаются женские консультации

Министерством здравоохранения утверждены мастер-планы по модернизации 19 областных перинатальных центров в 17 регионах страны.

В рамках этой работы возобновлена деятельность женских консультаций.

"В рамках реновации с целью обеспечения комплексного медицинского обслуживания женщин от планирования семьи до послеродового восстановления возобновлены женские консультации. Сегодня 273 из них работают в городах, 152 – в сельской местности, еще 24 открыты при областных перинатальных центрах. В планах открыть дополнительно 49 женских консультаций на базе организаций первичной медико-санитарной помощи", – сообщил первый вице-министр.

Помощь женщинам из группы риска

Еще одной мерой поддержки стали пансионаты "Салауатты Ана", открытые при 19 областных перинатальных центрах.

Сегодня в них развернуто 89 коек для беременных женщин из группы высокого риска. С момента открытия помощь здесь получили более 3,5 тысячи будущих матерей.

В Министерстве здравоохранения уверены, что реализация этих мер позволит и дальше снижать риски осложнений беременности, повышать качество медицинской помощи и улучшать показатели здоровья матерей и детей по всей стране.