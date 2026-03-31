Правительство Республики Казахстан утвердило Комплексный план по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО на 2026–2028 годы. Соответствующее постановление подписал Олжас Бектенов.

Документ включает меры по сохранению историко-культурных объектов, развитию нематериального наследия и расширению участия Казахстана в международных инициативах.

«План предусматривает конкретные меры по сохранению памятников истории и культуры, поддержке нематериального наследия, подготовке специалистов и расширению участия Казахстана в международных программах и инициативах», - говорится в сообщении источника.

Основные направления

Комплексный план охватывает три ключевых направления: сохранение объектов материального наследия, поддержку нематериальных традиций и развитие программы «Память мира».

Особое внимание уделяется охране памятников.

«В части охраны памятников предусмотрены мониторинг состояния объектов международного значения, подготовка методического пособия по управлению объектами всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане, а также расширение предварительного списка объектов культурного наследия», - отмечается в документе.

Международное сотрудничество

Отдельный блок посвящен взаимодействию с международными организациями и подготовке новых номинаций.

«Запланированы консультации по подготовке возможной номинации „Шелковый путь: Каспийско-Волжский коридор“, а также продолжение работы по продвижению номинации „Алпамыс батыр“ совместно с рядом стран», - говорится в информации.

Также Казахстан планирует вступить в международную профильную организацию.

«Подготовка к вступлению в ИККРОМ позволит расширить профессиональное сотрудничество и использовать современные подходы к сохранению культурных ценностей», - отмечается в документе.

Подготовка специалистов

Существенная часть плана связана с развитием кадрового потенциала.

«Ежегодно не менее 30 экспертов будут проходить обучение в рамках реализации Конвенции ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия», - сообщается.

Кроме того, предусмотрена разработка образовательных проектов в сфере сохранения памятников.

Сохранение традиций

В документе отдельно выделены элементы нематериального наследия, находящиеся под угрозой исчезновения.

Речь идет, в частности, о традициях изготовления и украшения юрты, ковроткачестве и жанре терме в ряде регионов страны.

Ожидается, что реализация плана позволит повысить эффективность работы в сфере сохранения культурного наследия и расширить участие общества в этих процессах.