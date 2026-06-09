В стране сохраняются природные очаги лейшманиоза
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В Казахстане напомнили о рисках лейшманиоза – паразитарного заболевания, которое передаётся через укусы инфицированных москитов.
Болезнь может проявляться в кожной, слизисто-кожной и висцеральной формах, при этом наиболее опасной считается поражающая внутренние органы.
Природные очаги инфекции сохраняются в Кызылординской и Туркестанской областях. Переносчиками выступают москиты, а основным резервуаром – дикие грызуны. Наибольший риск заражения приходится на период с конца июля по октябрь.
Кожная форма заболевания чаще всего вызывает язвенные поражения кожи, которые могут оставлять рубцы. Болезнь не передаётся от человека к человеку, а вакцины против неё не существует.
Специалисты призывают использовать репелленты, москитные сетки и закрытую одежду, особенно в вечернее и ночное время, а также своевременно обращаться к врачу при появлении симптомов после пребывания в эндемичных районах.
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