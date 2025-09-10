В Жетысуской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся интернет-мошенничеством, передает BAQ.KZ.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники представлялись по телефону сотрудниками банковских служб безопасности и, войдя в доверие, убеждали граждан установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа AnyDesk. Получив полный контроль над устройством, они через банковские приложения оформляли кредиты на имя потерпевших.

От действий преступников пострадали более 40 жителей разных регионов Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 70 млн тенге.

По итогам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд.

В правоохранительных органах призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников.