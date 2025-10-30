В Судане боевики убили 2000 мирных жителей
Боевики СБР расстреливали пациентов в больницах.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Правительство Судана заявило о масштабной трагедии в городе Эль-Фашир на западе страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
По официальным данным, с момента входа военизированных Сил быстрого реагирования (СБР) в город были убиты более двух тысяч мирных жителей. На пресс-конференции в Порт-Судане заместитель комиссара по гуманитарной помощи Мона Нур аль-Даем назвала произошедшее "геноцидом против безоружных гражданских лиц" и призвала международное сообщество отреагировать на происходящее.
По словам чиновницы, боевики СБР "расстреливали пациентов и раненых в больницах", а также нападали на убегающих мирных жителей. Многие пострадавшие, по её словам, подверглись пыткам и сексуальному насилию. Масштаб трагедии, по оценкам гуманитарных организаций, продолжает расти.
Добровольческая сеть врачей Sudan Doctors Network сообщила, что только за последние три дня в Эль-Фашире погибли почти 1,5 тысячи человек. С начала осады города в мае 2024 года общее число погибших превысило 14 тысяч. Медики предупреждают, что гуманитарная ситуация в регионе близка к катастрофе: большинство больниц разрушено, а раненые не получают необходимой помощи.
Между тем представители альянса Sudan Founding Alliance, объединяющего паравоенные формирования, политические партии и гражданские силы, отвергли обвинения в массовых убийствах. В организации заявили, что их действия направлены исключительно против правительственных войск, а сообщения о насилии против мирных жителей назвали "информационной кампанией".
В минувшее воскресенье СБР объявили о полном захвате Эль-Фашира. Уже на следующий день командующий Суданскими вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан признал временное отступление, объяснив его "военными соображениями", и пообещал вернуть контроль над городом.
Гражданская война в Судане, продолжающаяся уже третий год, унесла десятки тысяч жизней. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а значительная часть страны оказалась на грани голода. Международные наблюдатели предупреждают: если боевые действия не прекратятся в ближайшее время, Судан может столкнуться с одной из крупнейших гуманитарных катастроф XXI века.
Самое читаемое
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- "Лукойл" не уходит из Казахстана: компания инвестирует миллиарды в добычу и переработку
- Ветеран Великой Отечественной войны ушел из жизни в Астане
- 76 объектов недвижимости возвращены государственному предприятию CTS
- Реформа без перехода: как жилищные выплаты превратились в проблему для военных