Правительство Судана заявило о масштабной трагедии в городе Эль-Фашир на западе страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По официальным данным, с момента входа военизированных Сил быстрого реагирования (СБР) в город были убиты более двух тысяч мирных жителей. На пресс-конференции в Порт-Судане заместитель комиссара по гуманитарной помощи Мона Нур аль-Даем назвала произошедшее "геноцидом против безоружных гражданских лиц" и призвала международное сообщество отреагировать на происходящее.

По словам чиновницы, боевики СБР "расстреливали пациентов и раненых в больницах", а также нападали на убегающих мирных жителей. Многие пострадавшие, по её словам, подверглись пыткам и сексуальному насилию. Масштаб трагедии, по оценкам гуманитарных организаций, продолжает расти.

Добровольческая сеть врачей Sudan Doctors Network сообщила, что только за последние три дня в Эль-Фашире погибли почти 1,5 тысячи человек. С начала осады города в мае 2024 года общее число погибших превысило 14 тысяч. Медики предупреждают, что гуманитарная ситуация в регионе близка к катастрофе: большинство больниц разрушено, а раненые не получают необходимой помощи.

Между тем представители альянса Sudan Founding Alliance, объединяющего паравоенные формирования, политические партии и гражданские силы, отвергли обвинения в массовых убийствах. В организации заявили, что их действия направлены исключительно против правительственных войск, а сообщения о насилии против мирных жителей назвали "информационной кампанией".

В минувшее воскресенье СБР объявили о полном захвате Эль-Фашира. Уже на следующий день командующий Суданскими вооружёнными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан признал временное отступление, объяснив его "военными соображениями", и пообещал вернуть контроль над городом.

Гражданская война в Судане, продолжающаяся уже третий год, унесла десятки тысяч жизней. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а значительная часть страны оказалась на грани голода. Международные наблюдатели предупреждают: если боевые действия не прекратятся в ближайшее время, Судан может столкнуться с одной из крупнейших гуманитарных катастроф XXI века.