Суданские военизированные Силы быстрого реагирования (СБР) объявили о согласии вступить в гуманитарное перемирие, предложенное США, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Египтом, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

В заявлении официального представителя СБР Аль-Фатеха Кураши подчеркивается, что цель соглашения — "устранить катастрофические гуманитарные последствия войны и усилить защиту гражданского населения". Он также отметил: "Мы с нетерпением ожидаем реализации соглашения и немедленного начала обсуждения мер по прекращению боестолкновений".

Ранее, 4 ноября, Суданские вооруженные силы после заседания Совета безопасности и обороны, на котором рассматривалось предложение США о гуманитарном перемирии, заявили о продолжении активных боевых действий против СБР. Конфликт между армией Судана и СБР продолжается с апреля 2023 года, унеся тысячи жизней и вынудив миллионы жителей покинуть свои дома, став внутренними и внешними переселенцами.