В суданском городе Эль-Фашир, который перешёл под контроль "Сил быстрого реагирования", по оценкам исследователей, за три недели там могли погибнуть не менее 60 тысяч человек, ещё около 150 тысяч пропали без вести, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

Натаниэль Рэймонд, директор Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета, сообщил, что спутниковые снимки показывают катастрофическую картину: покинутые рынки, исчезнувший скот, вымершие кварталы. По его словам, город напоминает "огромное место преступления", где обнаруживаются горы тел, массовые захоронения и большие ямы, в которых сжигали убитых.

Следователи ООН по военным преступлениям доступа в регион не имеют, поэтому единственным источником информации остаются данные из космоса. По словам главы Комитета по развитию Палаты общин Великобритании Сары Чемпион, исследователи передали парламенту сведения, согласно которым минимальная оценка числа погибших — 60 тысяч человек за три недели.

Около 150 тысяч жителей исчезли без вести; часть из них может находиться в центрах заключения, распоряжение остальных остаётся неизвестным.

Правозащитники уже называют происходящее самым масштабным военным преступлением за время гражданской войны в Судане. За 32 месяца конфликта, отмеченного этническими чистками и гуманитарным коллапсом, погибли около 400 тысяч человек, а 13 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.