В столице продолжается судебное разбирательство по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В ходе очередного заседания суд приступил к допросу обвиняемой Эльмиры Толегеновой. Ей предоставлена возможность изложить свою позицию по предъявленным обвинениям и дать пояснения по обстоятельствам дела.

Ранее в суде показания давал второй обвиняемый - Ерболат Жанабылов. В настоящее время разбирательство продолжается с участием сторон процесса.

Напомним, в ходе расследования блогерам предъявлены обвинения по нескольким статьям.

В частности, следствие подозревает их по статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан - незаконное предпринимательство, а также по статье 218 - легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путём.

Напомним, дело блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой связано с проведением розыгрышей автомобилей, денежных средств и других призов через социальные сети.