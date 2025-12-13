В ходе заседания один из близких родственников подсудимого воспользовался правом, предусмотренным законом, и отказался от дачи показаний. Суд также зафиксировал изменение ранее заявленной позиции свидетеля ,передаёт BAQ.KZ.

В ходе процесса сторона защиты заявила ходатайство о приобщении дополнительного экспертного заключения, выполненного по её инициативе. Представители обвинения и потерпевшей стороны выступили против, указав, что в материалах дела уже имеются необходимые экспертные выводы, полученные в установленном порядке и не вызывающие сомнений.

Выслушав доводы сторон, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты.

При этом судебное разбирательство продолжается. На следующем заседании запланирован допрос эксперта Халимназарова, ранее участвовавшего в одном из резонансных процессов — деле Куандыка Бишимбаева. Его показания могут сыграть важную роль в дальнейшем рассмотрении дела.

Процесс по делу об убийстве женщины, погибшей после того как её протащили на лошади, остаётся в центре общественного внимания.