Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось рассмотрение дела о вооружённом нападении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. В ходе оглашения обвинительного акта прокурор озвучил ключевую причину, побудившую обвиняемого — бывшего директора ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернара Жиембая — пойти на преступление.

Он получил информацию от Кенжебаева, начальника отдела мониторинга строительных объектов акимата, что заместитель акима города Руслан Берденов требует его добровольного ухода с должности директора. После этого у Жиембая возник преступный умысел на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку, — сообщил в суде гособвинитель.

По версии следствия, Жиембай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял из дома охотничье ружьё, проверил его работоспособность и отправился к зданию акимата. Около девяти вечера он поджидал Руслана Берденова на парковке и, увидев чиновника, произвёл по нему пять выстрелов. Пули нанесли тяжёлые ранения: пострадали лёгкое, диафрагма и артерии.

После этого Жиембай подбежал к лежащему на земле Берденову и попытался произвести контрольный выстрел из охотничьего оружия, но патроны закончились, — говорится в акте прокурора.

Потерпевший выжил, но по состоянию здоровья не смог присутствовать на сегодняшнем заседании — его представляет адвокат.

Суд отклонил ходатайство стороны потерпевшего о переквалификации дела на более тяжкую статью. Судебное разбирательство продолжится 6 августа.