В суде продолжается слушание по резонансному делу об убийстве Шерзата Полата. На заседании были озвучены ключевые фрагменты показаний одного из подсудимых — Абзала Шынасыла. Он заявил, что согласился взять на себя ответственность за произошедшее из-за давления как со стороны следствия, так и со стороны других фигурантов дела, передаёт BAQ.KZ.

"Когда нас задержали, следователь сказал: если никто не признается, все сядем за групповое преступление. Когда нас везли в Конаев, в газели сидели я, Шынгыс Бельгожаев, Равиль Сакиев и Азамат Токтаубаев. Между нами состоялся разговор, и Равиль сказал: "Это сделал один человек, пусть он и признается, иначе всем нам будет плохо". Так как у меня был нож, я решил взять ответственность на себя. Мы договорились между собой о показаниях", — рассказал Шынасыл.

В суде также был продемонстрирован видеодопрос, записанный в октябре — вскоре после трагедии. На нём потерпевший Нурканат Гайыпбаев, который после нападения, утверждает, что именно Шынасыл нанёс ножевое смертельное ранение Шерзату Полату.

"Шынасыл держал в руках нож. Они нападали на меня целенаправленно, моя кожаная куртка была порвана от того, что в меня пытались вонзить нож. В этот момент ко мне подбежал Шерзат и сказал: "Нурканат аға, давай убежим". Я оттолкнул его и крикнул: "Беги!" Тогда Шынасыл переключился на него и нанёс первое ножевое ранение. Шерзат закричал, что в него что-то воткнули. Я увидел кровь у него изо рта. Я схватил его, обнял и кричал, звал на помощь. Их было шестеро или семеро, и я понял, что нас пришли добивать", — говорится в показаниях Гайыпбаева.

На представленной видеозаписи Шынасыл отвергает эти обвинения и заявляет, что Гайыпбаев говорит неправду.

Судебное следствие продолжается, стороны ожидают дальнейших допросов и экспертиз.

Ранее Абзал Шынасыл частично признал свою вину и подробно рассказал о событиях той ночи.