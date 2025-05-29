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В суде по делу Шерзата зачитали характеристику одного из подсудимых

Сегодня, 13:10
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Верховный Суд РК. Сегодня, 13:10
Сегодня, 13:10
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Фото: Верховный Суд РК.

На очередном заседании по делу об убийстве Шерзата Полата была зачитана характеристика одного из подсудимых — Шынгыса Бельгожаева. Документ представил его адвокат Садибеков, передаёт BAQ.KZ.

Согласно характеристике, Бельгожаев работает методистом в спортивной школе Алматинской области и отличается положительными качествами:

"Среди своих коллег пользуется авторитетом, уважаемый, с открытым характером, ответственный в работе, активно участвует в общественной жизни"

Кроме того, адвокат сообщил, что у подсудимого есть медицинские показания — один из его пальцев не функционирует.

Защитник Шынгыса Бельгожаева ходатайствовал о приобщении характеристики и медицинских документов к материалам дела.

Ранее в суде прозвучали спорные показания подсудимого Равиля Сакиева. 

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