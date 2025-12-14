В городе Суздаль Владимирской области России произошёл пожар в гостинично-туристическом комплексе, в результате которого из аквапарка были эвакуированы более 200 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как проинформировали в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:20. Предварительная площадь пожара составила около 50 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 210 человек. По данным спасателей, пострадавших и погибших нет.

Для ликвидации возгорания задействованы 13 единиц техники и 38 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. По информации местных СМИ, очаг пожара находился в аквапарке гостинично-туристического комплекса "Суздаль".