В 2025 году регион завершил ключевые задачи Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" и укрепил медицинскую инфраструктуру на всех уровнях – от обновления районных больниц до внедрения современных технологий и усиления кадрового потенциала, передаёт BAQ.KZ.

За два года построено 38 медобъектов в сельской местности, что обеспечило доступ к врачебной помощи более 75 тысячам жителей. Десять из них возведены за счет возвращенных государству активов. За счет спецгосфонда также завершён капитальный ремонт главного корпуса Атбасарской районной больницы.

Одним из масштабных проектов стало строительство межрайонной больницы в районе Биржан сал. Также строится многопрофильная больница на 630 коек в г. Кокшетау, завершается строительство стационара с поликлиникой на 1000 посещений в г. Косшы, капитальный ремонт шестиэтажного корпуса областной детской больницы и реабилитационного центра "Болашак" в г. Кокшетау.

Отдельный акцент сделан на оснащении оборудованием: в т. г. закуплено 234 единицы медицинской техники на 6,8 млрд тенге, поставки завершатся до конца года. Дефицит кадров снизился на 22%, в регион привлечено 256 специалистов, включая 139 врачей.

В перинатальном центре открыты центры охраны плода, клиника одного дня, телемедицинский центр и пансионат для беременных "Дені сау ана", что позволило снизить критические ситуации у беременных на 29% и повысить своевременность госпитализаций на 20%.

Доступность медпомощи в отдаленных населенных пунктах обеспечивают 11 передвижных медицинских комплексов. За год они посетили 302 населённых пункта, обследовав свыше 42 тысяч человек и обеспечив регулярные консультации и диагностику в отдалённых районах. Медицинская авиация обеспечила 410 экстренных выездов, обеспечив своевременную доставку пациентов. Для безопасного и эффективного обеспечения пациентов лекарствами открыты 3 отделения госпитальной фармации в Жаксынской, Астраханской и Жаркаинской районных больницах.

Снизились показатели смертности и заболеваемости: общая смертность – на 4%, болезни сердечно-сосудистой системы – на 9,4%, травмы и отравления – на 5,3%.