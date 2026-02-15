Современный воздухоопорный спортивный комплекс, крытые хоккейные корты и переоснащение спортивных объектов — в Нуринском районе всё больше жителей вовлекают в занятия физической культурой. Недавно спортивную инфраструктуру пополнил ещё один клуб, открытый в селе Ахмет. Здесь будут проходить тренировки по жекпе-жек, боксу и қазақша күрес, передает BAQ.KZ.

Зал оснащён при поддержке общественного фонда «Батыр боламын»: закуплены боксерские груши, маты, перчатки и другое оборудование.

В подготовке и ремонте помещения участвовали местные предприниматели.

"Новый клуб станет не только местом для тренировок, но и площадкой для воспитания дисциплины, настойчивости и трудолюбия у молодёжи, формирования чувства ответственности и патриотизма. Здесь дети, подростки и взрослые смогут регулярно заниматься спортом и укреплять здоровье", — подчеркнул глава Нуринского района Бакытжан Муканов.

В последние годы спорт в районе получил дополнительное развитие. В районном центре открылся современный воздухоопорный спортивный комплекс. В Нуре и в селе Шахтёрском появились крытые хоккейные корты. Эти объекты уже стали точками притяжения для детей, молодёжи и любителей активного образа жизни. Также идёт оснащение действующих спортивных сооружений современным инвентарём и оборудованием.

Новые залы и площадки — это не только инфраструктура, но и рост вовлечённости. За последние три года доля регулярно занимающихся спортом увеличилась на 20%.

"Наш район уверенно удерживает позиции одного из самых спортивных в области. Из года в год спортсмены достойно представляют район на областных соревнованиях и стабильно поднимаются на пьедестал почёта", — отметил руководитель районного Отдела физической культуры и спорта Ержан Смаилов.

Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. Нуринцы — пятикратные чемпионы области по бес асық. Кроме того, спортсмены успешно выступают на областных соревнованиях в дисциплинах «жекпе-жек», «көкпар», «аударыспақ».

Программа развития спорта будет продолжена.