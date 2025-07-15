Село остаётся в центре государственной поддержки. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, в рамках программы "Ауыл – ел бесігі" продолжается модернизация социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в сёлах, малых и моно-городах, а также на окраинах крупных мегаполисов.

"В 2025 году на эти цели предусмотрено 206,4 млрд тенге. До конца года планируется реализовать свыше тысячи инфраструктурных проектов в населённых пунктах", — сообщил Жумангарин.

Он также отметил, что в рамках проекта "Ауыл аманаты" до конца года планируется выдать около 5 тысяч микрокредитов жителям сельской местности на развитие крестьянских хозяйств и самозанятости. Финансирование составит 50 млрд тенге.