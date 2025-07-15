В сёлах Казахстана реализуют более тысячи проектов до конца года
На модернизацию инфраструктуры и поддержку сельских хозяйств в 2025 году выделено более 250 млрд тенге.
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Село остаётся в центре государственной поддержки. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, в рамках программы "Ауыл – ел бесігі" продолжается модернизация социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в сёлах, малых и моно-городах, а также на окраинах крупных мегаполисов.
"В 2025 году на эти цели предусмотрено 206,4 млрд тенге. До конца года планируется реализовать свыше тысячи инфраструктурных проектов в населённых пунктах", — сообщил Жумангарин.
Он также отметил, что в рамках проекта "Ауыл аманаты" до конца года планируется выдать около 5 тысяч микрокредитов жителям сельской местности на развитие крестьянских хозяйств и самозанятости. Финансирование составит 50 млрд тенге.
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