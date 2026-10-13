В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,5

В Таджикистане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5 балла. Подземные толчки ощущались в Душанбе. По предварительным данным, информации о разрушениях и пострадавших не поступало, сообщает avesta.tj

Эпицентр находился в Варзобском районе, примерно в 10–15 километрах к северу от центра столицы. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Это уже второе землетрясение подобной силы вблизи Душанбе за последние дни. 11 ноября подземные толчки магнитудой 4,3 произошли примерно в 30 километрах к юго-востоку от города.