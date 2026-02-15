Более 40 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в южной таиландской провинции Транг, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету Khaosod.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, автобус ехал по маршруту Пхукет - Бетонг. Всего в нем находились 52 человека, более 10 пассажиров получили тяжелые травмы.

Как пишет газета, ДТП могло произойти из-за того, что водитель уснул за рулем. Однако, во время беседы с правоохранителями он рассказал, что его подрезал мотоциклист, хотя эту версию опроверг находившийся неподалеку патрульный, заявив, что мотоцикла не было видно.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.