В Таиланде и Вьетнаме сотрудников переводят на удаленку из-за роста цен на топливо
Власти Таиланда и Вьетнама вводят меры экономии топлива на фоне резкого роста цен на нефть из-за войны с участием Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун поручил государственным учреждениям и компаниям перевести сотрудников, не работающих с посетителями, на удаленный режим.
Также временно приостановлены зарубежные поездки чиновников и студентов по государственным программам.
Во Вьетнаме власти также призвали расширить использование удаленной работы и попросили жителей сократить поездки на личных автомобилях и мотоциклах. На фоне роста цен на бензин у заправок образуются очереди, поскольку многие пытаются заправиться заранее, опасаясь дальнейшего подорожания.
Резкий скачок стоимости топлива связан с перебоями поставок нефти на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.
В некоторых странах опасаются, что дальнейшая эскалация может привести к дефициту топлива и новым ограничениям.