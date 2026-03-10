Власти Таиланда и Вьетнама вводят меры экономии топлива на фоне резкого роста цен на нефть из-за войны с участием Ирана, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун поручил государственным учреждениям и компаниям перевести сотрудников, не работающих с посетителями, на удаленный режим.

Также временно приостановлены зарубежные поездки чиновников и студентов по государственным программам.

Во Вьетнаме власти также призвали расширить использование удаленной работы и попросили жителей сократить поездки на личных автомобилях и мотоциклах. На фоне роста цен на бензин у заправок образуются очереди, поскольку многие пытаются заправиться заранее, опасаясь дальнейшего подорожания.

Резкий скачок стоимости топлива связан с перебоями поставок нефти на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

В некоторых странах опасаются, что дальнейшая эскалация может привести к дефициту топлива и новым ограничениям.