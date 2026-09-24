В Таиланде представители более 20 дипломатических миссий и пяти международных организаций приняли участие в экологической акции на территории храма Wat Chak Daeng в провинции Самутпракан, передает BAQ.KZ.

Цель акции, повышение экологической культуры и вовлечение людей в решение глобальных экологических задач.

Инициатором выступило Министерство иностранных дел Таиланда.

Участникам показали экологические проекты храма Wat Chak Daeng. Одно из самых необычных направлений связано с переработкой пластиковых бутылок. Из них здесь получают материал, который затем идет на изготовление монашеских одеяний.

Храм работает и как образовательный центр по сортировке и переработке отходов. Здесь знакомят с практическими способами повторного использования материалов и сокращения количества мусора.

Акция прошла в рамках Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Организаторы рассматривают такие мероприятия как способ объединить представителей разных стран вокруг практических задач в сфере экологии и устойчивого развития.

Отдельный акцент сделан на волонтерстве. В Таиланде 2026 год объявлен Годом волонтеров.

По замыслу организаторов, подобные акции должны не ограничиваться просветительской частью. Их задача, вовлекать людей в конкретные экологические инициативы и показывать, как переработка отходов может работать на практике.