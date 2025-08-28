В Таиланде из-за тайфуна "Кадзики" погибли два человека
Сильные ливни спровоцировали оползень в провинции Чиангмай.
Сегодня, 02:36
72Фото: ТАСС
На севере Таиланда жертвами тайфуна "Кадзики" стали два человека, ещё одна 12-летняя девочка числится пропавшей без вести, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
Сильные ливни спровоцировали оползень в провинции Чиангмай, в результате пострадали несколько десятков местных жителей. На месте работают спасательные службы, продолжаются поиски пропавшего ребёнка.
Метеорологический департамент Таиланда предупреждает о риске проливных дождей, которые в ближайшие дни могут вызвать новые оползни и наводнения в северных регионах страны.
