На севере Таиланда жертвами тайфуна "Кадзики" стали два человека, ещё одна 12-летняя девочка числится пропавшей без вести, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Сильные ливни спровоцировали оползень в провинции Чиангмай, в результате пострадали несколько десятков местных жителей. На месте работают спасательные службы, продолжаются поиски пропавшего ребёнка.

Метеорологический департамент Таиланда предупреждает о риске проливных дождей, которые в ближайшие дни могут вызвать новые оползни и наводнения в северных регионах страны.