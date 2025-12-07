В Таиланде локомотив протаранил поезд с туристами
Пострадали 18 человек.
В провинции Канчанабури на западе Таиланда произошла железнодорожная авария: маневровый локомотив врезался в пассажирский состав с туристами, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на издание Khaosod.
Инцидент произошёл на станции Намток, где пассажирские вагоны стояли в ожидании плановой смены локомотива. Подошедший тепловоз внезапно на большой скорости протаранил один из вагонов.
По предварительным данным, пострадали 18 туристов, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
Сотрудники станции рассказали, что причиной аварии могла стать неисправность маневрового локомотива — при движении задним ходом предположительно отказали тормоза, что и привело к столкновению.
Местные службы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
