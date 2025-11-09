В северной части Таиланда произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой пострадали 12 иностранных граждан, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает издание Matichon, инцидент произошёл в горной провинции Лампанг. Автобус, следовавший из города Чиангмай в Бангкок, по неустановленным причинам съехал с дороги и опрокинулся.

На момент аварии в салоне находились 38 пассажиров, все — иностранные туристы, преимущественно из арабских стран. Двое пострадавших получили тяжёлые травмы и были доставлены в ближайшую больницу.

Местные власти проводят расследование причин происшествия. По предварительным данным, возможной причиной аварии могли стать неблагоприятные дорожные условия в горной местности.