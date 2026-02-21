В Таиланде полицейские в костюмах львов задержали подозреваемого в серии краж
Офицеры полиции смешались с участниками праздничного шествия.
В Таиланде полиция применила необычную тактику для задержания подозреваемого в серии краж, переодевшись в костюмы львов во время празднования Лунного Нового года, передает BAQ.KZ со ссылкой на AP News.
Как рассказали в Royal Thai Police, офицеры смешались с участниками праздничного шествия, исполняя традиционный танец льва. Когда они приблизились к подозреваемому, один из полицейских внезапно обезвредил мужчину, после чего его задержали.
По данным следствия, 33-летний задержанный подозревается в трёх кражах со взломом. Стоимость похищенного имущества оценивается примерно в 64 тысячи долларов. Ранее сотрудники полиции уже пытались его задержать, однако мужчина замечал слежку и успевал скрыться.
Установить его местонахождение удалось после отслеживания украденных амулетов. Выяснилось, что подозреваемый регулярно посещал храмы в городе Нонтхабури. После задержания он признался, что совершал кражи ради покупки наркотиков и участия в азартных играх. Также сообщается, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.
